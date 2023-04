66-Jähriger kommt ums Leben

Am Donnerstag ist ein 66-Jähriger bei einem Unfall nahe Laichingen (Alb-Donau-Kreis) tödlich verunglückt. Nach einem Überholmanöver prallte der Mann mit einem anderen Auto zusammen.

Ein 66-Jähriger hat nach Angaben der Polizei gegen 6 Uhr zwischen Laichingen und Feldstetten einen Lkw überholt. Dabei kam er wohl ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Der 66-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und tödlich verletzt, er verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden 47-jährigen Insassen des anderen Wagens wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht, sie befinden sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

Auf der Straße zwischen Laichingen und Feldstetten ist am Donnerstag ein Autofahrer tödlich verunglückt. Die Insassen des Opels wurden schwer verletzt. z-media, Ralf Zwiebler

Den genauen Unfallhergang ermittelt jetzt die Verkehrspolizei. Die Straße zwischen Laichingen und Feldstetten war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Der Unfall bei Laichingen war der zweite tödliche Autounfall in der Region rund um Ulm in kurzer Zeit. Am Mittwochabend war eine 69-Jährige bei Neu-Ulm beim Zusammenstoß mit einem Sportwagen ums Leben gekommen.