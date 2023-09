Auf der B29 zwischen Mögglingen und Essingen (Ostalbkreis) ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer ungebremst in ein Stauende gefahren. Der 42-Jährige starb an seinen schweren Verletzungen.

In einen schweren Unfall auf der B29 zwischen Mögglingen und Essingen sind am Freitag drei Autofahrer und ein Lastwagenfahrer verwickelt worden. Laut Polizei war der 42-jährige Fahrer eines Autos ungebremst in ein Stauende gefahren. Zunächst raste er gegen das Auto eines 59-Jährigen. Er prallte mit seinem Wagen ab, drehte sich um 180 Grad und schleuderte gegen den Auflieger eines Sattelzugs. Von dort schleuderte das Auto weiter und blieb quer zur Fahrbahn stehen. 20-jähriger Autofahrer prallt in Unfallwagen Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr anschließend noch gegen das Unfallauto. Der 42-Jährige starb an seinen Verletzungen. Die beiden anderen Autofahrer mussten ebenfalls verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Gesamtschaden wird auf 130.000 Euro geschätzt Der Gesamtschaden wird auf 130.000 Euro geschätzt. Laut Polizei stellte sich während der Unfallaufnahme heraus, dass der 20-Jährige vermutlich keinen Führerschein besetzt. Die B29 war für Stunden in Fahrtrichtung Aalen gesperrt. Die Polizei sucht noch Zeugen für den Unfall. Von besonderer Bedeutung seien dabei die Fahrweisen des 20-Jährigen und des 42-Jährigen unmittelbar vor dem Unfall.