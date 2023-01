per Mail teilen

Auf der B29 zwischen Aalen-Oberalfingen und Hüttlingen ist am Dienstag bei einem Unfall ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben prallte sein Wagen gegen drei Lkw.

Ein 72-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen auf der B29 von Aalen-Westhausen Richtung Aalen mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stieß er mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Die B29 war wegen der Bergungsarbeiten bis in den Vormittag gesperrt.

Unfallursache ist laut Polizei noch unklar

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 72-Jährige auf Höhe von Oberalfingen kurz vor einem Bahnübergang zunächst leicht auf die Gegenspur. Ob er überholen wollte oder ob ein gesundheitliches Problem vorlag, kann die Polizei noch nicht sagen.

Auto prallt gegen zwei Anhänger und einen Lkw

Der Autofahrer stieß zunächst seitlich gegen den Anhänger des vorausfahrenden Lkw. Ein Lkw auf der Gegenspur bremste zwar und wich aus, doch das Auto stieß auch gegen dessen Anhänger, prallte wieder zurück gegen ersteren und schleuderte so in den Gegenverkehr, dass es frontal mit einem dritten Lkw zusammenstieß.

Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrer der drei beteiligten Lkw blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 260.000 Euro. Durch die Straßensperrung kam es zu einem Rückstau bis auf die A7 in Fahrtrichtung Süden.