Tödlicher Unfall auf der A8 bei Ulm-Ost

Bei einem Unfall auf der A8 kurz vor der Ausfahrt Ulm-Ost ist der Nacht zum Karfreitag ein 50-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wegen der Bergung war die Autobahn Richtung Stuttgart stundenlang gesperrt.

Der Unfall passierte kurz nach 1:30 Uhr in der Nacht: Der 50-jährige Mann war mit einem Auto samt Anhänger in Richtung Stuttgart unterwegs,. Laut Polizei kam er kurz vor der Ausfahrt Ulm-Ost, in Höhe der Raststätte Seligweiler, aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. An dieser Stelle beginnt eine Schutzplanke. Der Autoanhänger fuhr auf die Planke und wurde vom Fahrzeug abgerissen. Das Auto überschlug sich auf einem Acker mehrfach und blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Das Gespann wurde bei dem Unfall auseinandergerissen. Der Anhänger landete auf der Leitplanke, das Auto überschlug sich auf einem Acker. z-media, Ralf Zwiebler

Autofahrer war nicht angeschnallt

Andere Autofahrerinnen und Autofahrer eilten zur Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehren aus Ober-und Unterelchingen (Kreis Neu-Ulm) sicherten das umgekippte Fahrzeug und trennten die Frontscheibe heraus, so dass der Notarzt an den Verletzten herankam. Der Schwerverletzte war nicht mehr zu retten. Der 50-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Nach Polizeiangaben war der Mann nicht angeschnallt. Die Autobahn war wegen des Unfalls rund fünf Stunden lang in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt.