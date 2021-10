per Mail teilen

Die Polizei Neu-Ulm sucht nach dem tödlichen Unfall am Bahnübergang im Stadtteil Gerlenhofen zwei Radfahrer als Zeugen. Die beiden hatten laut Mitteilung erste Hilfe geleistet. Eine 90-jährige Frau mit einem Rollator war am Montag an dem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen.