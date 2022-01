per Mail teilen

Ein Autofahrer ist am späten Dienstagabend in Günzburg tödlich verunglückt. Laut Polizei fuhr der 40-Jährige von Leipheim nach Günzburg, als er kurz vor Günzburg von der Straße abkam und mit seinem Wagen gegen einen alten Brückenpfeiler prallte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die Straße zwischen Leipheim und Günzburg war vier Stunden lang komplett gesperrt.