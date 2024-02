In Neenstetten im Alb-Donau-Kreis hat sich ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Ein 30-jähriger Mann ist von einer 300 Kilogramm schweren Metallbox getroffen worden.

Bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in Neenstetten ist am Montag ein 30-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Laut Polizei traf eine 300 Kilogramm schwere Metallbox den Mann am Kopf.

Mit dem Gabelstapler auf dem Firmengelände in Neenstetten unterwegs

Der Arbeiter war am Montagvormittag mit einem Gabelstapler mit Verladearbeiten beschäftigt, als ein etwa sechs Meter hoher Stapel von Gitterboxen umstürzte. Der 30-Jährige hatte offenbar noch versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Er sprang aus der Fahrerkabine des Gabelstaplers.

Arbeiter starb noch an der Unfallstelle

Dabei traf ihn eine herabstürzende Gitterbox. Der 30-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Fremdverschulden wird bis jetzt ausgeschlossen.