Ein 37-jähriger Mann ist am Wochenende bei einem Arbeitsunfall in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 37-jährige war demnach am Samstag mit Arbeiten am Dach einer Reithalle beschäftigt. Er brach durch eine Platte und stürzte sieben Meter in die Tiefe. Er starb noch am Unfallort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.