Ein Bauarbeiter ist am Dienstag in Schwendi im Kreis Biberach tödlich verunglückt. Laut Polizei stürzte der 38-Jährige in einem Metallkorb aus sechs Metern Höhe in die Tiefe. Warum die Spanngurte sich lösten, die den Korb hielten, ist noch unklar. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.