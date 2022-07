A7 nach tödlichen Unfällen gesperrt

Die A7 ist bei Heidenheim in Fahrtrichtung Ulm am Mittwochmorgen nach zwei tödlichen Unfällen voll gesperrt. Laut Polizei war in der Nacht ein Lastwagenfahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw kippte um, der Fahrer wurde eingeklemmt, er starb. Der Fahrer eines Kleintransporter fuhr danach auf das Stauende auf, auch er starb bei dem Unfall. Die Bergungsarbeiten dauern an, die Sperrung der A7 kann bis in den Vormittag dauern, so ein Polizeisprecher.