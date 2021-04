In den Wohnhäusern der Diakonie Stetten für Menschen mit Behinderung in Lorch-Waldhausen hat es offenbar mehrere Corona-Infektionen und einen Todesfall gegeben. Laut einem Bericht der "Gmünder Tagespost" ist eine an Covid-19 erkrankte Frau mit Behinderung im Krankenhaus gestorben. Insgesamt wurden von den 38 Menschen in den Wohnhäusern 13 positiv getestet.