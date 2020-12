per Mail teilen

In einem Seniorenheim im Kreis Dillingen sind fünf weitere Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben. Wie das Landratsamt Dillingen mitteilte, waren die Bewohner zwischen 70 und 100 Jahre alt. In dem betroffenen Seniorenheim St. Klara in Wertingen gibt es seit Ausbruch der Pandemie damit nun 15 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.