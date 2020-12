In Ulmer Pflegeheimen sind weitere Bewohner nach einer Corona-Infektion gestorben. Das Gesundheitsamt meldet vier Todesfälle aus dem Seniorenzentrum Wiblingen. Bei einer Reihentestung wurden zudem 15 weitere Bewohner positiv getestet. Im Clarissenhof in Ulm-Söflingen sind inzwischen sieben Bewohner an oder in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung verstorben. - Im Kreis Donau-Ries verstarb ein infizierter 85-jähriger Patient im Krankenhaus.