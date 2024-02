Ein damals 44-jähriger Mann soll im September 2023 seinen Gartennachbarn erschlagen haben. In einem Schrebergarten in Ulm kam es zum tödlichen Streit. Jetzt beginnt der Prozess.

Am Landgericht Ulm beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen Mann wegen Totschlags: Er soll im September seinen Gartennachbarn im Streit erschlagen haben. Beide Männer hatten laut Staatsanwaltschaft viel Alkohol getrunken.

Der Angeklagte stellte sich damals selbst: Er hatte sich nach der Tat bei der Wache der JVA in Ulm gemeldet und gestand, dass er seinen Gartennachbarn getötet habe. Die Polizei rückte sofort aus und fand die Leiche des Opfers in einem Gartenhaus.

Treffen im Schrebergarten: Erst Alkohol getrunken, dann in Streit geraten

Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Männer gemeinsam Alkohol in einer Gartenhütte getrunken haben. Als es zum Streit kam, habe der damals 44-Jährige auf seinen Nachbarn eingeschlagen. Er trat demnach sogar noch zu, als das 45-jährige Opfer schon wehrlos am Boden lag. Der Mann habe zumindest in Kauf genommen, dass sein Gartennachbarn an den schweren Verletzungen sterben kann, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage.

Prozess soll Schuldfähigkeit des Angeklagten klären

Im Prozess soll geklärt werden, wie betrunken der Angeklagte war, als er auf sein Opfer einschlug. Dabei geht es um die Schuldfähigkeit des Mannes. Die Staatsanwaltschaft hatte auch ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Der Mann ist seit der Tat in Untersuchungshaft. Ein Urteil könnte Ende März fallen.