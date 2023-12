Tobias Rief ist neuer Bürgermeister

per Mail teilen

In Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) wurde Tobias Rief am Sonntag mit knapp 63,4 Prozent zum neuen Bürgermeister gewählt. Der 39-jährige Bohlheimer setzte sich gegen eine Mitbewerberin und zwei Mitbewerber durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,2 Prozent.