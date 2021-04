per Mail teilen

Das Museum Ulm hat eine wertvolle astronomische Tischuhr aus dem Jahr 1625 ersteigert. Das Museum hat das Exemplar am Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die astronomische Tischuhr ist reichlich verziert. Museum Ulm

Die Uhr wurde vor rund 400 Jahren von Christoph Pleig angefertigt. Der in Ulm lebende Uhrmacher und Feinmechaniker zählte laut Museum zu den bedeutendsten Uhrmachern in Süddeutschland. Die astronomische Tischuhr ist sehr detaillreich. Die insgesamt vier Zifferblätter auf Vorder- und Rückseite zeigen nicht nur die Uhrzeit an, sondern liefern auch kalendarische, astronomische und astrologische Informationen. Etwa sind die Mondphasen, Tages- und Nachtlängen und Tierkreiszeichen ablesbar.

Schlüssel zur Uhr verloren

Ob die Uhr aus dem frühen 17. Jahrhundert noch funktioniert, ist unklar, da die Schlüssel zum Aufziehen der Uhr verloren gegangen sind. Eine Gravur neben den Zifferblättern zeigt eine Ulmer Stadtansicht mit unvollendetem Münsterturm.

Bürgermeisterin Iris Mann bezeichnete die bei einer Auktion in Berlin erworbene Uhr als "großartiges Schmuckstück und wichtiges Exponat für das Ulmer Museum". Das Ulmer Museum hat nach eigenen Angaben über 40 Jahre versucht, über das Berliner Auktionshaus die astronomische Tischuhr zu erwerben. Die Uhr war bereits als Leihgabe aus Privatbesitz von 1981 bis 1996 im Museum Ulm zu Gast.