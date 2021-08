Die Bundesliga-Tischtennis-Spieler des TTC Neu-UIm haben am zweiten Spieltag erneut einen Sieg geholt. Durch zwei Einzelsiege des Jugend-Europameisters Kay Stumper gewannen die Neu-Ulmer am Mittwochabend mit 3:1 beim SV Werder Bremen und haben sich damit vorerst an der Tabellenspitze festgesetzt. Die Tischtennisfreunde Ochsenhausen spielen am Freitag gegen Saarbrücken.