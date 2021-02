In der Tischtennis-Bundesliga haben die Tischtennisfreunde Ochsenhausen am Freitagabend Spitzenreiter Borussia Düsseldorf besiegt. Dabei drehten die Oberschwaben einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Ochsenhausen steht in der Tabelle auf Platz drei.