Elf Schülerinnen und Schüler einer Privatschule im Kreis Günzburg sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Landratsamt hat nun sämtliche Schüler der Schule zu einem Test aufgefordert, teilte eine Sprecherin der Behörde mit. Am Donnerstagvormittag wird dafür eine Teststation in Leipheim aufgebaut. Vor zwei Wochen hatte es an der Schule einen Corona-Fall gegeben, daraufhin hatte die Zahl der Infizierten zugenommen.