In der Tischtennis-Bundesliga hat der TTC Neu-Ulm am Freitagabend das Derby gegen die Tischtennisfreunde Ochsenhausen 1:3 verloren. Ochsenhausen steht damit in der Tabelle auf Platz zwei, Neu-Ulm auf Platz fünf. Es handelte sich um eine Nachholpartie.