Polizei deckt illegalen Welpenhandel auf

Die Polizei hat mit Veterinären in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) einen Fall von illegalem Welpenhandel aufgedeckt. Ein Hinweis aus der Bevölkerung brachte die Beamten laut Mitteilung auf den illegalen Tiertransport aus Rumänien. Eine Frau aus dem Kreis Günzburg hatte eine Anzeige zum Verkauf zweier Hundewelpen auf einem Onlineportal entdeckt und wollte eines der Tiere kaufen. Als ihr der Verkäufer jedoch Bilder von den Beagle-Welpen in einem verschmutzten Zwinger schickte und ein Treffen vor dem Verkauf ablehnte, wurde die Frau misstrauisch, sie alarmierte die Polizei. Zur Übergabe der Hundewelpen und dem Treffen mit dem Verkäufer kamen dann statt der Frau - Polizeibeamte. Sie stellten mehrere Verstöße fest. So waren die Welpen für den Transport noch zu jung, außerdem fehlte ihnen eine Tollwutimpfung. Die Ermittlungen gegen den Verkäufer laufen.