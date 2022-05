Streit um geplantes Tierkrematorium: Bürgerentscheid am Sonntag

In Lauingen im Kreis Dillingen gibt es am Sonntag einen Bürgerentscheid zum Tierkrematorium. Es soll im Osten der Gemeinde gebaut werden. Das Bauvorhaben ist umstritten.

Vor dem Entscheid hängen viele Plakate für und gegen das geplante Tierkrematorium in Lauingen. SWR Judith Zacher

Eine Bürgerinitiative will das Tierkrematorium im Lauinger Osten unbedingt verhindern. Die Mitglieder befürchten viel Lärm und Gestank. Ihr Hauptkritikpunkt ist der Standort des Bauvorhaben, der liegt nämlich direkt neben dem Friedhof. Nach Ansichten der Bürgerinitiative ist das pietätlos. Außerdem ist die Initiative besorgt, dass eine industrielle Tierverbrennungsanlage entsteht und so der Verkehr vor Ort zunimmt.

Für die Berechnung des erwarteten Verkehrsaufkommens geht die Bürgerinitiative von der maximal möglichen Auslastung der Öfen aus. Sie fürchtet deshalb, dass Tonnen von Tieren in der Anlage verbrannt würden, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Umwelt.

Investor: Bürgerinitiative macht mit falschen Fakten Stimmung

Das stimmt laut Investor Arndt Nietfeld jedoch gar nicht. Er kritisiert, dass die Bürgerinitiative mit falschen Fakten Stimmung gegen die geplante Anlage macht. In dem geplanten Tierkrematorium sollen Kleintiere und Pferde verbrannt werden. Es handle sich dabei um ein Bestattungsunternehmen mit "höchsten Ansprüchen an Qualität und Pietät".

Hier soll das Tierkrematorium in Lauingen gebaut werden. SWR Judith Zacher

Die Tiere würden meist einzeln verbrannt, die Besitzer könnten dann die Asche in einer Urne mit nach Hause nehmen. Die von der Bürgerinitiative berechnete Menge von Tieren, die angeblich dort verbrannt werden soll, bezeichnet er als absurd, auch der Verkehr würde dadurch nicht zunehmen. Schon bei der Planung, aber auch beim Bau und dann beim Betrieb seien viele Vorschriften zu beachten und Grenzwerte einzuhalten. Das werde stets überwacht. Außerdem habe Nietfeld in einer Informationsveranstaltung auch angeboten, die Kapazitäten klar zu begrenzen und, wenn nötig, auch auf das Pferdekrematorium zu verzichten. Die Bürgerinitiative sei aber auf keinen seiner Vorschläge eingegangen.

Kritik der Kirchen

Aber nicht nur die Bürgerinitiative hatte Kritik am Bauvorhaben geübt, auch Vertreter der Kirchen hatten sich in einem gemeinsamen Brief gegen den Standort ausgesprochen. Dieser sei ungeeignet, da er die Trauernden auf dem benachbarten Friedhof an den Streit in der Gemeinde erinnern könnte.

Einige Bürgerinnen und Bürger sind aber auch auf der Seite des Investors. Sie können die Kritikpunkte der Bürgerinitative nicht nachvollziehen. So ein Krematorium sei eine Alternative zur Tierkörperbeseitigungsanlage - für Menschen, die ihr Haustier nicht einfach im Garten begraben können.

Kontroverse und emotionale Diskussion in Lauingen

Der Stadtrat hatte sich bereits vor einigen Monaten für ein Tierkrematorium im Lauinger Osten ausgesprochen. Daraufhin hatte sich eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben gebildet. Seitdem wird in der Stadt kontrovers und emotional diskutiert.