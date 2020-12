Alternative Hühnerhaltung in Ehingen-Granheim

Diskussion um Tierwohl Alternative Hühnerhaltung in Ehingen-Granheim

In Berlin diskutieren die Agrarminister der Länder am Donnerstag, wie Tierhaltung nachhaltig und zum Wohl der Tiere verbessert werden kann. Wie das beispielsweise in der Hühnerhaltung geht, zeigt ein Beispiel aus Ehingen.