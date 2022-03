Gefängnisstrafe wegen Tierquälerei für Frau aus dem Kreis Donau-Ries

per Mail teilen

Eine Frau aus dem Kreis Donau-Ries ist vom Amtsgericht Augsburg wegen besonders schwerer Tierquälerei zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Das Veterinäramt des Kreises hatte die Frau im vergangenen Jahr angezeigt. Es sei ein "schreckliches Szenario" gewesen, schreibt am Freitag das Landratsamt, das die Veterinäre im Februar vergangenen Jahres vorfanden, als sie den Hof der 37-jährigen Frau kontrollierten: Rinder, Schweine, Hühner, Igel, Hunde und Katzen wurden unter katastrophalen Bedingungen gehalten. Es sei ein unerträglicher Gestank gewesen. Schweine standen laut der Mitteilung bis zum Bauch in Buchten voller Gülle. Ausgehungerte Ferkel waren zum Kannibalismus gezwungen, ebenso junge Katzen. Die Kontrolleure fanden tote Schweine, Katzen, Igel und 13 tote Hühner. Noch am selben Tag wurde der Hof geräumt.