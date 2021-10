Die neue Tiefgarage am Ulmer Hauptbahnhof wird später fertig, als geplant. Die Eröffnung wurde laut Stadtverwaltung auf Frühjahr nächsten Jahres verschoben. Grund für die Verzögerung seien Personalengpässe sowie Lieferprobleme vor allem bei Stahl und Glas, heißt es in der Mitteilung. Trotzdem seien in der Ulmer Innenstadt vor Weihnachten genügend Parkplätze vorhanden. Die Tiefgarage am Hauptbahnhof sollte ursprünglich am 20. November eröffnet werden.