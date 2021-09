Warum der tiefe Stollen in Aalen bei Long Covid helfen könnte

per Mail teilen

Staubfreie Luft, die gibt es im Besucherbergwerk tiefer Stollen in Aalen. Nach der Corona-Pause können wieder Atemwegstherapien stattfinden, möglicherweise bald auch für Long-Covid-Kranke.

Seit 1989 werden im tiefen Stollen in Aalen-Wasseralfingen Atemwegserkrankungen behandelt. Die staubfreie Luft ohne Pollen oder Allergene könnte auch bei Spätfolgen von Corona-Erkrankungen helfen, das hoffen jedenfalls die Betreiber.

Das Besucherbergwerk tiefer Stollen in Aalen-Wasseralfingen ist auch wieder für Atemwegstherapie geöffnet dpa Bildfunk picture-alliance / dpa/dpaweb | Stefan_Puchner

SWR: Herr Rosenstock, worauf begründet sich Ihre Hoffnung?

Fritz Rosenstock: Der tiefe Stollen ist geeignet für die Behandlung von Atemwegserkrankungen. Die Long-Covid-Patienten zeigen nach den Erfahrungen der letzten Zeit Symptome, die darauf schließen lassen, dass sich diese Therapiemethode auch für Long-Covid-Patienten eignet.

Was ist denn das Besondere an ihrem Heilstollen? Das ist ja offenbar mehr als reine Luft.

Das ist richtig. Der Heilstollen beruht darauf, dass die Luft, die Untertage eingeatmet wird, einen relativ langen Weg durch den Berg zurücklegen muss. Die Luft dringt in einzelne Schichten des Gebirges ein und wird dadurch auf natürliche Weise geklärt, kann man sagen, wenn man es mit Wasser vergleicht. Dazu kommt das Klima. Das Grubenklima ist sehr feucht und führt bei Atemwegserkrankungen zu einer Linderung. Diese relativ hohe Luftfeuchtigkeit und die Temperaturen bewirken, dass wir zum Beispiel auch keine anderen Erreger wie Müll oder dergleichen in der Luft haben, die Atemwegserkrankten das Leben schwer machen. Dadurch spüren die Leute eine erhebliche Erleichterung, können besser atmen. Das führt zu einem Wohlbefinden im ganzen Körper.

Also die Integration dieser heilsamen Grubenluft könnte auch Long-Covid-Patientinnen und Patienten helfen, wieder besser Luft zu bekommen. Gibt's dafür irgendwelche Analysen oder eine Studie?

Also das ist natürlich eine relativ neue Sache, genau wie das Virus. Wir sind jetzt dabei, da bestimmte Statistiken bei Long-Covid auszuwerten. Das machen vor allen Dingen die Polen. In Polen gibt es Bergwerke, die sich da seit längerer Zeit schon mit befassen. Und nach Aussage unseres Lungenfacharztes, der hier auch als Kurarzt tätig ist, zeigen die Leute eben ähnliche Symptome, wie sie hier schon behandelt werden. Und deswegen lässt es darauf schließen, dass in jedem Fall eine Long-Covid-Behandlung bei uns im tiefen Stollen möglich ist.

Therapie im tiefen Stollen gibt es bisher bei Asthma, Heuschnupfen, Bronchitis, Neurodermitis, gegen Stress und nun wahrscheinlich bei Long Covid. Diesen Donnerstag ist Ihr dritter Öffnungstag nach 22 Monaten Schließung, wie läuft es denn bisher?

Es läuft sehr gut und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wir die volle Kapazität eben auch nicht bieten können. Tatsache ist, dass wir natürlich die Hygienevorschriften strikt einhalten, auch die 1,50 Meter Abstand. Dadurch begrenzt sich die Patientenzahl zurzeit pro Kur auf sieben Personen.

Wieviel waren es vor Corona?

Wir können bis zu 25 pro Kur bedienen. Jetzt durch Hygienevorschriften ist das nicht möglich. Ich glaube aber, dass aufgrund der neuen Erkrankungen wie Long-Covid-Nachbehandlungen, dass da sicherlich relativ schnell entschieden werden muss, wie das am besten dann anzuwenden kann und wie es umzusetzen ist.