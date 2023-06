THW-Hilfsgüter aus Ulm in der Ukraine angekommen

per Mail teilen

Das Technische Hilfswerk unterstützt die Ukraine nach der Explosion eines Staudamms mit Hilfsgütern im Wert von 1,3 Millionen Euro. Die ersten Transporter aus Ulm sind am Wochenende in der Ukraine angekommen.

Die ersten fünf Sattelzüge der Hilfsgüterlieferung des Technischen Hilfswerks (THW) für die Region Cherson haben am Wochenende ihr Ziel im benachbarten Mykolajiw erreicht. Das teilte das THW am Montag mit. Vergangene Woche hatten sich insgesamt acht Sattelzüge aus dem Logistikzentrum bei Ulm auf den Weg in das Katastrophengebiet im Süden der Ukraine gemacht.

Nach der Staudammzerstörung in Cherson sind die Wasserfilter aus dem THW-Logistikzentrum in Ulm in der Region im Süden der Ukraine angekommen. THW Ulm

Aufgrund der starken Überschwemmungen nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms am Dienstag (6.6.) mussten zahlreiche Menschen aus der Region evakuiert werden. In den Notunterkünften werde nun vor allem Trinkwasser und Strom benötigt, so THW-Präsident Gerd Friedsam. Das THW stellt dem ukrainischen Katastrophenschutz DSNS insgesamt 5.000 Wasserfilter, 56 Stromerzeuger, mehr als 2.000 Decken, knapp 1.000 Feldbetten und rund 180 Zelte im Wert von rund 1,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Wasserfilter sollen Bevölkerung in der Ukraine helfen

Ein Wasserfilter reiche aus, um eine Familie mit Wasser zu versorgen. Insgesamt werden 25 Paletten voller Filtersysteme ausgeliefert. Mit den Stromaggregaten sollen wichtige Versorgungsbetriebe unterstützt werden. Selbst die kleineren Ausführungen mit einer Leistung von 33 Kilowatt reichten aus, um 15 Waschmaschinen parallel zu betreiben. Gleichwohl: Es handle sich bei der Hilfslieferung um eine absolute Erstversorgung, sagte das THW-Team vergangene Woche dem SWR - und die werde vor allem der Bevölkerung zugute kommen.

Kräfte des THW befinden sich derzeit nicht in der Ukraine und werden in der aktuellen Situation auch nicht dorthin geschickt. Die Hilfsgüter wurden von einer Spedition in die Ukraine gefahren.