Das Technische Hilfswerk unterstützt die Ukraine nach der Explosion des Kachowka-Staudamms mit 5.000 Wasserfiltern. Die ersten Transporte sind am Mittwoch vom Ulmer Logistikzentrum aus gestartet.

Wasserfilter für die Ukraine - erster THW-Transport gestartet

Die ersten Transporte des THW sind am Mittwoch gestartet. Die LKW haben Stromaggregate und vor allem Wasserfilter geladen. Ebenfalls sollen Wasserpumpen, Feldbetten und Decken in die Ukraine geschickt werden. In den nächsten Tagen folgen weitere Lkw, sagte der THW-Landesbeauftragte, Dietmaer Löffler, im Interview mit "Tagesschau24". Insgesamt werden 40 Tonnen Material umgesetzt.

THW darf nicht selbst ins Kriegsgebiet

Das THW ist für die Logistik zuständig, darf aber als deutsche, zivile Hilfsorganisation nicht direkt ins Kriegsgebiet, so Löffler. Seine Organisation sei eng mit den Partnern in der Ukraine verbunden und könne im Bedarfsfall beraten. Den Transport ins Krisengebiet übernehmen Speditionen aus der Ukraine.

Erstversorgung kommt vor allem der Bevölkerung zugute

Ein Wasserfilter reiche aus, um eine Familie mit Wasser zu versorgen. Insgesamt werden 25 Paletten voller Filtersysteme ausgeliefert. Mit den Stromaggregaten sollen wichtige Versorgungsbetriebe unterstützt werden. Selbst die kleineren Ausführungen mit einer Leistung von 33 Kilowatt reichen aus, um 15 Waschmaschinen parallel zu betreiben. Gleichwohl: Es handelt sich bei der Hilfslieferung um eine absolute Erstversorgung, sagt das THW-Team - und die werde vor allem der Bevölkerung zugute kommen.

Gefahr durch Ölverschmutzung und durch Minen

Die beschädigten Versorgungssysteme in dem Gebiet um Cherson müssten grundlegend erneuert werden - eine große Herausforderung, so Löffler. Denn die Überschwemmung könne dazu führen, dass das Grundwasser verschmutzt. Es seien Einträge von Gefahrstoffen wie Öl zu befürchten. Außerdem bestehe eine große Gefahr durch Minen.