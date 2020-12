Die Diskothek Theatro in der Ulmer Innenstadt ist nun Corona-Schnelltestzentrum. Ein Labor aus Augsburg bietet in dem Club kostenpflichtige Antigen-Schnelltests an. Termine können über eine Homepage gebucht werden. Der Betreiber hatte in der Diskothek zuletzt einen Supermarkt für regionale Waren eingerichtet. Auch der musste mit dem Lockdown geschlossen werden.