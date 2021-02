Das Theater Ulm ist zufrieden mit der Publikumsresonanz auf das coronabedingte Online-Angebot. Angefangen habe es mit dem Weihnachtsgruß und dem Neujahrskonzert, so Intendant Kay Metzger. Da habe es schon 5.000 Klicks auf der Internetseite des Theaters gegeben. Auf die weiteren Programme im Internet gebe es womöglich eine noch größere Resonanz, weil sich eine Gewohnheit einstelle, so Metzger. Das Theater wolle mit dem Angebot den Hunger auf Theater wachhalten. So gibt es am Samstagabend um 18 Uhr ein Kammermusikkonzert für Blasmusikinstrumente.