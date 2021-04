Das Theater der Stadt Aalen ist enttäuscht über die fehlende Perspektive für den Spielbetrieb. In einer Videokonferenz sagte Intendant Tonio Kleinknecht am Dienstag wörtlich, er sei "angefressen", weil man so spät mit Corona-Testungen angefangen habe. Abstand plus Maske plus Tests funktioniere im Theater. Für Schulaufführungen etwa habe man sichere Konzepte erarbeitet, sagte der Leiter des Kinder- und Jugendtheaters, Winfried Tobias, im SWR.