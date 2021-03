In Staig im Alb-Donau-Kreis gibt es das erste Webinar-Theater der Welt. Das sagt zumindest der Intendant des Theaters in der Westentasche. Aufführungen gibt es jedes Wochenende bis zum Jahresende.

Gespielt wird zum Beispiel mit Handpuppen vor dem Rechner. SWR

Thomas Dentler, Intendant des Theaters in der Westentasche, steht an seinem Küchentisch. Er hat einen Zylinder auf dem Kopf, ein Smartphone in der Hand und rezitiert gestenreich fuchtelnd mit der anderen Hand Heinrich Heine. An diesem Abend hat das kleinste Theater Deutschlands nur eine Handvoll Zuschauer beim ersten Webinar-Theater der Welt.

Die technischen Hürden sind hoch. Rückkopplungen und angestrebte Verbindungen zum Beispiel zu Mitwirkenden nach Australien klappen nicht. Es pfeift. Doch egal. Dentler ist froh. Der Neuanfang trotz Corona ist gemacht.

"Wir können einfach nicht mehr spielen. Unsere Seele singt nicht mehr. Wir können nicht mehr lachen. Wir können nicht mehr weinen. Es hat einfach einen Schlag getan und ich musste sagen: Jetzt reicht's! Wir machen ein Webinar-Theater." Intendant Thomas Dentler

Gespielt wird in einem Wohnhaus in Senden (Kreis Neu-Ulm). Dort wurde ein Raum etwa so groß wie eine Doppelgarage zur Theaterbühne umfunktioniert. Dort ist die Sende-Zentrale. Zwei Schauspielerinnen sind hier am Werk. Es stehen Theaterrequisiten wie ein Gong und eine Handpuppe rum, daneben, ein Computer mit Kamera und Mikrofon.

Die Schauspieler spielen vor ihrem Handy. SWR

Die Versuchsanordnung ist einfach: Die Schauspieler nutzen Microsoft Teams. Ein Programm, das Unternehmen einsetzen für Videokonferenzen und Seminare im Web - sogenannte Webinare. Übers Internet können Teilnehmer und Zuschauer zugeschaltet werden. Die Schauspieler spielen nicht vor Publikum, sondern vor ihrem Handy oder Computer. Und tatsächlich bekommen sie dann doch Verbindung zu der großen, weiten Welt.

Theaterstück kommt aus New York

Jan Quackenbush ist aus New York zugeschaltet. Er hat das Stück "Dance your dreams" - "Tanze deine Träume" geschrieben. Es handelt in scheinbar unzusammenhängenden Szenenfetzen davon, wie die Träume von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen wahr werden können. Den Zugangslink zum Webinar-Theater gibt es kostenlos beim Rathaus in Staig. Um eine Spende wird gebeten.

Dentler hat mit dem Theater in der Westentasche in Ulm schon häufiger durch außergewöhnliche Aktionen bundesweit auf sich aufmerksam gemacht, zum Beispiel auch durch Theaterreisen nach Israel oder nach Kuba. 2016 musste sein Theater in Ulm schließen. Jetzt wagt er einen Neuanfang. Nach vierzig Minuten ist die Show vorbei. Sofort treffen Glückwünsche aus New York ein. Und der Intendant ist glücklich. "Da kannst du dich nur tief verbeugen und sagen. Danke", sagt Denter.