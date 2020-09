per Mail teilen

Nach der Zwangspause hat das Theater Ulm am Donnerstag seine neue Spielzeit mit der "Zauberflöte" eröffnet. Der märchenhafte Stoff eignet sich für üppige Inszenierungen, muss aber wegen Corona konzertant aufgeführt werden.

Wer kennt sie nicht, die weltberühmte Arie der "Königin der Nacht" mit den atemberaubenden Koloraturen. Sie ist es, die den Prinzen Tamino mit der Zauberflöte und den lustigen Vogelfänger Papageno mit seinem Glockenspiel auf gefährliche Mission sendet. Die magischen Instrumente sollen die beiden schützen, wenn sie die entführte Prinzessin Pamina aus den Fängen des Zauberers retten.

Die "Zauberflöte" wird wegen der Corona-Regeln konzertant aufgeführt, also ohne Bühnenbild und Kostüme, und das Publikum im Großen Haus ist auf rund 200 Zuschauer*innen begrenzt, um den Abstand zu wahren - doch all das tut der Mozartoper in Ulm keinen Abbruch. Die optisch sparsame Inszenierung sprüht vor witzigen Einfällen.

Die optisch sparsame Inszenierung sprüht vor witzigen Einfällen. Theater Ulm/Jochen Klenk

Anspielungen auf Corona

Sängerinnen und Sänger überbrücken den Abstand mit Handys und der Prinz himmelt seine Geliebte eben auf dem Handyfoto an. Anspielungen auf Mundschutz und Corona-Regeln sind fein dosiert. Dank Intendant Kay Metzger, der auch Regie führt und kleine Spielszenen einbaut.

Es ist ein Hochgenuss, das Orchester unter der Leitung von Timo Handschuh, den verkleinerten Männerchor und die Solisten in Hochform zu erleben. Etwa Maria Rosendorfsky als Pamina und Markus Francke als Tamino im Duett. Ein Glücksfall ist Philippe Spiegel, der erst am Tag der Premiere krankheitshalber als Papageno eingesprungen ist.

Maria Rosendorfsky (r.) steht als entführte Prinzessin Pamina auf der Bühne. Theater Ulm/Jochen Klenk

Publikum ist begeistert

Auch wenn Plexiglasscheiben auf der Bühne nicht stimmungsvoll sind und das Große Haus wegen Corona nur lückenhaft besetzt ist, springt der Funke total über. "Vieles habe ich gehört, was ich sonst in einer normalen Oper mit Kostümen und dem ganzen Brimborium nicht höre: genial", lobt eine Zuschauerin mit Mundschutz im Foyer. Ein Premierengast ergänzt: "Man hat gemerkt, dass alle wieder Lust und Spaß haben, miteinander zu spielen." Und ein anderer bringt sein Glück so auf den Punkt. "Endlich wieder Theater."