99 Zuschauer dürfen derzeit in die Theatervorstellungen, etwas mehr sind es ab Juli. Das Theater der Stadt Ulm hat am Donnerstag seine Pläne für die kommende Saison vorgestellt.

Der neue Spielplan ist am Donnerstag im Theater der Stadt Ulm vorgestellt worden Pressestelle Theater Ulm

Spontan und wenig planbar, so geht es am Theater Ulm wegen Corona vorerst weiter. So war die aktuelle Spielzeit schon für beendet erklärt, da öffnete das Theater der Stadt doch wieder seine Pforten: Das "Zwischenspiel" hat begonnen, 99 Zuschauer dürfen derzeit in die Vorstellungen, vier Wochen geht das Programm. Die Pläne für die nächste Spielzeit wurden am Donnerstag präsentiert, mit viel Sicherheitsabstand beim Pressetermin.

Kein Bühnenbild: Pressekonferenz im Theater Ulm mit großem Sicherheitsabstand SWR Maren Haring

Der nun erarbeitete Spielplan gilt für September und Oktober 2020, also nur für zwei Monate. "Wir fahren auf Sicht, wollen aber verbindlich sein", erklärte Intendant Kay Metzger dazu. Das gelte für das Publikum sowie für die Mitarbeiter am Theater. Der Großteil der rund 300 Mitarbeiter ist derzeit in Kurzarbeit.

Vielfältiges Programm trotz Sicherheitsabstand

Geplant ist unter anderem das Stück "Warten auf Godot" von Samuel Becket im Großen Haus des Theaters. Es ist ein Theaterstück mit kleiner Besetzung. Es soll aber auch Tanz- und Musiktheater-Aufführungen geben. So sind beispielsweise die Zauberflöte und die Dreigroschenoper als konzertante Aufführung vorgesehen.

Auf der Bühne wie auch im Zuschauerraum gelten im September und Oktober die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Im September könne man dann sehen, wie sich die Pandemie entwickelt hat und weiterplanen, so Intendant Kay Metzger.