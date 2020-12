Das Theater Ulm wird ab Heiligabend mehrere musikalisch-literarische Weihnachtsgrüße im Internet veröffentlichen. Mit den Konzerten will das Theater nach eigenen Angaben "mit den Zuschauerinnen und Zuschauern verbunden bleiben". Der virtuelle Weihnachtsgruß wird an Heiligabend um 18 Uhr freigeschaltet und zeigt die ganze Bandbreite des Hauses: So wird der Opernchor zu hören sein, einzelne Solisten singen internationale Weihnachtslieder. Schauspieler zitieren dazu besinnlich-heitere Texte. Eingerahmt wird das Ganze von Tänzen der Ballettcompagnie. Auch an Silvester gibt es einen Videoclip: Das Philharmonische Orchester spielt dann Teile aus dem abgesagten Neujahrskonzert. Als Solisten treten Startrompeter Joo Kraus und die Gospelsängerin Isabelle Siyou Ngnoubamdjum auf. Mit der Aktion will das Theater "den verordneten Theaterentzug abmildern".