Ein Rendezvous auf der Liegewiese des Ludwigsfelder Badesees in Neu-Ulm wird für eine Autofahrerin teuer. Laut Polizei hatte ein Paar am Montagnachmittag mit dem Auto auf der Liegewiese geparkt. Im weichen Boden sanken die Reifen ein, das Auto fuhr sich fest und musste von einem Schlepper herausgezogen werden. Die Autofahrerin sagte der Polizei, sie habe mit ihrem Freund die schöne Aussicht auf den See genießen wollen. Stattdessen erwarten die 43-Jährige nun mehrere Anzeigen, auch wegen des Flurschadens auf der Wiese in Höhe von 200 Euro. Zudem habe sie gegen Corona-Auflagen verstoßen, weil sie ohne triftigen Grund das Haus verlassen haben.