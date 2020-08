In Senden, Aalen, Günzburg und Monheim läuft der Aufbau von Corona-Testzentren oder er ist schon abgeschlossen. Ab Montag können sich Bürger aus den Kreisen Neu-Ulm und Donau-Ries für Tests anmelden.

Das Corona-Testzentrum in Senden im Kreis Neu-Ulm ist betriebsbereit. Das teilte das Landratsamt am Sonntag mit. Ab Montagabend können sich Bürger für Tests anmelden. Dafür müssen sich Bürger des Landkreises in einem Registrierungsportal anmelden.

Das Testzentrum in Senden war schon zwischen Mitte März und Anfang Mai dieses Jahres in Betrieb (Archivbild). Pressestelle Landratsamt Kreis Neu-Ulm

Das Verfahren sei komplett digitalisiert und werde von einer beauftragten Firma durchgeführt, hieß es vom Landkreis. Das Portal, das über die Internetseite des Kreises Neu-Ulm erreichbar ist, sei ab Montagabend freigeschaltet.

Bestehende Strukturen für Coronatests werden reaktiviert

Derzeit werden meist bestehende Strukturen wieder reaktiviert. So auch im Kreis Donau-Ries. Dort nimmt am Montag ein Testzentrum auf dem Baubetriebshof seine Arbeit auf. Termine für die Tests werden vom Gesundheitsamt vergeben. Erster Ansprechpartner ist laut Landratsamt weiter der Hausarzt.

Einige Testzentren arbeiten schon

Im Kreis Dillingen werden am Testzentrum in der Stadt Dillingen mit Unterstützung der Bundeswehr bereits Reihentests bei Kita- und Schulpersonal durchgeführt. Am vergangenen Freitag hat ein Testzentrum an der A8 bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) für Reiserückkehrer geöffnet.

Das Abstrichzentrum für Reiserückkehrer an der A8 ist schon in Betrieb. SWR Walter Notz

Im Ostalbkreis nimmt in Aalen am Mittwoch in der ehemaligen Musikschule ein Testzentrum die Arbeit auf. Von montags bis freitags jeweils von 18 bis 21 Uhr können sich in der so genannten Abstrichstelle Reiserückkehrer, aber auch Lehrkräfte und Beschäftigte von Schulen und Kitas auf eine Coronavirus-Infektion testen lassen.