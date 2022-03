Große Nachfrage bei Corona-Schnelltests in der Region

Die Zahl der Corona-Tests ist auch in Ostwürttemberg und rund um Ulm deutlich gestiegen. Bislang gibt es aber laut Polizei keine Verdachtsfälle auf Abrechnungsbetrug.

Im Ostalbkreis mit seinen mehr als 300.000 Einwohnern gibt es laut Landratsamt derzeit 168 Corona-Teststellen. In der Woche vor Pfingsten gab es über 17.000 Corona-Tests im Ostalbkreis. Eine Woche später hat sich die Zahl knapp verdoppelt - insgesamt 32.000 Tests wurden durchgeführt. Rechnerisch hat damit fast jeder Zehnte im Ostalbkreis einen Test machen lassen.

Auch in Ulm und im Alb-Donau-Kreis ist die Zahl der Tests nach Pfingsten gestiegen. Rund ein Drittel mehr Schnelltests und somit rund 26.000 Tests wurden registriert. Alle Testergebnisse werden den Gesundheitsämtern gemeldet. Sie erfassen alle Teststationen in der Region. Außerdem kontrollieren sie auch das Hygienekonzept sowie die Personalausstattung und den Testablauf.

Wo man sich auf das Coronavirus testen lassen kann

Für Corona-Schnelltests gibt es in der Region einige Drive-In-Stationen. Dort wird bei Bürgerinnen und Bürgern aus dem Auto heraus ein Nasenabstrich gemacht. In Ulm gibt es außerdem Testbusse. Sie haben jeden Wochentag einen anderen festen Stehplatz. Freitags steht der Ulmer Schnelltestbus zum Beispiel vor dem Westbad.

In Ulm gibt es zum Beispiel Test-Drive-In-Stationen. (Archivbild) SWR Isabella Hafner

In den Innenstädten gibt es auch diverse Möglichkeiten, sich testen zu lassen - etwa in Arztpraxen oder Apotheken. Das ist meist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Die Landratsämter schlüsseln die Testangebote auf ihren Webseiten auf. Im Ostalbkreis können sich Bürgerinnen und Bürger auch in Drogerien oder Möbelhäusern testen lassen. Das Landratsamt rät aber bei 13 Kommunen: "Bitte schauen Sie in der Nachbarkommune nach Testungen".

Immer mehr private Teststationen

Es gibt immer mehr Teststationen - auch von privaten Anbietern. Diese werden zum Beispiel von Gastronomen betrieben, die monatelang nicht ihren Betrieb öffnen durften und sich eine Alternative gesucht haben, Anbieter müssen keinen medizinischen Hintergrund haben. Theoretisch kann jeder ein Corona-Testzentrum eröffnen. Die Kosten sind vergleichsweise gering und es lässt sich durchaus Geld verdienen. Pro Bürgertest kann man 18 Euro abrechnen.

Bei der Abrechnung der Schnelltests ist es in den vergangenen Wochen zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen zu Betrugsfällen gekommen. Dort sollen Tests abgerechnet worden sein, die gar nicht durchgeführt wurden. In der Region sind derzeit keine Verdachtsfälle bekannt. Das haben die Polizeipräsidien Ulm und Aalen auf Nachfrage mitgeteilt. Die Beamten können auch zu Kontrollen hinzugezogen werden.

So werden Corona-Schnelltests abgerechnet

Einen Nachweis über die durchgeführten Tests müssen die Betreiber nicht angeben. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, die für die hiesigen Teststationen zuständig ist, bestätigt. Man müsse sich einfach registrieren, eine Kontonummer angeben und monatlich die Anzahl der Tests und die Materialkosten angeben. Testanbieter müssen jedoch ihre Abrechnungen vier Jahre lang aufheben und dokumentieren. Das ist Pflicht.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte jüngst, dass der Großteil der Testanbieter engagiert und professionell arbeite. Er will angesichts der Verdachtsfälle jetzt aber prüfen lassen, ob es schärfere Kontrollregeln geben soll. Und auch rückwirkend sollen Abrechnungen nachgeprüft werden können. Ein Missbrauch des Testangebots sei nicht hinnehmbar.