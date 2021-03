Die Stadt Ulm hat 130.000 weitere Testkits für Schnelltestungen bestellt und ist dafür mit rund 540.000 Euro in Vorleistung gegangen. Das hat Oberbürgermeister Gunter Czisch am Freitag bekanntgegeben. Laut Czisch soll es weitere Testorte geben. Man arbeite an einem Testangebot für alle, so der OB. Beispielsweise überlege man, ein Gelenkbus der SWU zur mobilen Station umzufunktionieren. Ab Montag können sich auch Schülerinnen und Schüler an den Schulen freiwillig testen lassen.