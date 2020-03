In so genannten "Corona-Drive-In-Testzentren" in Ehingen und Senden sind am Freitag Menschen auf eine Infektion getestet worden, am Samstag auch an einer Station auf dem Volksfestplatz in UIm.

Die mobile Corona-Teststation in Ehingen ist seit Freitagmittag in Betrieb. SWR Frank Wiesner An den "Drive-In-Stationen" werden nur Patienten auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet, die ein Hausarzt mit einer Überweisung direkt dorthin schickt. Bis zu einem Testergebnis vergehen rund 48 Stunden, so die Organisatoren. 150 Menschen wurden in Senden getestet In Senden (Kreis Neu-Ulm) sind am Freitagnachmittag rund 150 Menschen getestet worden. In Ulm ging das Testzentrum am Samstagmittag um 12 Uhr auf dem Volksfestplatz in der Friedrichsau in Betrieb. Die Teststationen werden von einer Gemeinschaft der Ärzteorganisationen aus der Region und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK )betrieben. Bislang haben Tester von möglichen Infizierten zuhause einen Abstrich genommen. Großer Beratungsbedarf bei Hausärzten Derzeit gehen täglich viele Anrufe bei den Hausärzten im Raum Ulm ein, sagte ein Sprecher der Ärzteschaft dem SWR. Es bestehe ein großer Beratungsbedarf. Abstriche für Coronatests seien in den Praxen nur vereinzelt durchgeführt worden, häufig fehlte entsprechende Schutzkleidung.