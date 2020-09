Seit Freitagmorgen können sich Urlauber auch an der A8 zwischen Ulm und Merklingen auf Corona testen lassen. Bis Ende der Sommerferien soll die Corona-Teststation an der A8 in Betrieb sein.

Bereits seit Mitte August steht das Testzentrum an der A5 am Rastplatz Neuenburg-Ost. Dort war der Andrang zwischenzeitlich so groß, dass Soldaten der Bundeswehr das Rote Kreuz unterstützen mussten. Jetzt kommt die zweite Autobahn-Teststation in Baden-Württemberg dazu - am Rastplatz Kemmental-Ost zwischen Ulm-West und Merklingen (Alb-Donau-Kreis). Aufgebaut wurde sie eine Woche nach der an der A5, mit Bürocontainern, Sozialräumen und WLAN, aber der Eröffnungstermin war lange offen. Dem Sozialministerium fehlte noch Personal dafür.

Deutsches Rotes Kreuz springt in die Bresche

Das Rote Kreuz in Ulm organisierte schließlich innerhalb von drei Tagen über alle Hilfsorganisationen hinweg sämtliche Helfer: von Ärzten und medizinischen Assistenten und Schreibkräften bis hin zu hauptamtlichen Rettungssanitätern, Blutspendehelfern und Bundeswehrsoldaten. Zwei Wochen vor dem Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg nimmt die Teststation ihren Betrieb auf. Getestet wird in zwei Schichten täglich von 6:30 Uhr bis 22:00 Uhr.

Vor der Eröffnung : Die Helfer am Testzentrum an der A8 stehen parat. Thomas Heckmann

Pflicht zu kostenlosem Test bei Rückkehr aus Risikogebiet

Wer aus einem Corona-Risikogebiet zurückkommt, muss sich testen lassen. Allerdings muss das nicht an der Autobahn passieren oder überhaupt auf der Rückreise. Möglich ist das auch bis zu 72 Stunden später. Bis zum negativen Ergebnis muss man zu Hause in Quarantäne bleiben, das heißt keine Einkäufe, keine Freizeitaktivitäten, keine Besuche, maximal zwei Wochen lang. Nach draußen darf man dann nur, um zum Test zu gehen. Und auch wer nicht in einem Risikogebiet war, kann sich kostenlos testen lassen - das allerdings nur noch bis zum 15. September. Danach endet nach dem Beschluss von Bund und Ländern vom Donnerstag diese Möglichkeit.

Tests auch an Bahnhöfen

Ende Juli hatte das Sozialministerium Baden-Württemberg verkündet, dass man Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten nicht nur an Flughäfen, sondern auch an Bahnhöfen und Autobahnen testen wolle. Am Flughafen Stuttgart wurde eine erste Teststation eingerichtet, die beiden Airports Karlsruhe/Baden-Baden und Friedrichshafen wurden mit mobilen Testeinheiten abgedeckt. Auch am Stuttgarter Hauptbahnhof gibt es die Möglichkeit zum Corona-Test.