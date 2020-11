In den Hallen der Messe Ulm wird am Samstag ein Probelauf für ein mögliches Corona-Impfzentrum durchgeführt. Getestet werden die Abläufe der Impfungen großer Menschenmengen.

Eine organisatorische Herausforderung: Um die 1.500 Impfungen sollen pro Tag durchgeführt werden. (Symbolbild) Imago imago images / ITAR-TASS

Etwa drei Stunden lang wird der DRK Kreisverband Ulm zusammen mit dem DRK Rettungsdienst Heidenheim-Ulm testen, ob die Impfung so vieler Menschen reibungslos funktioniert. In dem möglichen Zentrum sollen am Tag an die 1.500 Impfungen durchgeführt werden können.

Noch laufen die Impfungen auf der Ulm Messe im Testbetrieb. Ralf Zwiebler z-media

Grundlage für den Testlauf sind die bisherigen Planungen für landesweite regionale Impfzentren des baden-württembergischen Sozialministeriums, das diesen Testlauf in Auftrag gegeben hat. Wie berichtet will das Land zunächst in jedem Regierungsbezirk zwei Impfzentren einrichten. Anschließend soll es in jedem Stadt- und Landkreis entsprechende Impfstationen geben.