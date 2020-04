per Mail teilen

Im Großraum Ulm müssen die Bürger weiterhin regelmäßig mit Fluglärm rechnen. Grund sind Testflüge der Bundeswehr. Die Bundeswehr übt das Betanken von Flugzeugen. Das sei auch in Zeiten der Corona-Pandemie wichtig, erklärte eine Sprecherin der Luftwaffe dem SWR. Sie bestätigte entsprechende Übungsflüge in der vergangenen Woche und Montagvormittag. Dabei flog ein Airbus der Luftwaffe über Ulm und betankte zwei Eurofighter beziehungsweise einen anderen Airbus. Über dem Großraum Ulm liegt eine von mehr als zehn Betankungszonen in Deutschland. Sie werden regelmäßig von der Bundeswehr oder der NATO für entsprechende Flüge genutzt.