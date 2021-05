In der Nähe von Gerstetten (Kreis Heidenheim) läuft derzeit ein Versuch mit zum Teil zum Teil exotischen Bäumen. Damit will die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg herausfinden, welche neuen Baumsorten auch künftig bei zunehmender Trockenheit und Hitze wachsen. So werden zum Beispiel 300 Exemplare der Baumhasel aus dem Kaukasus untersucht. Die seien gut angewachsen, und stünden jetzt kniehoch, hieß es. Oder eine Hybridnuss aus Frankreich: die sei jetzt noch ein kleiner Stengel, aber voraussichtlich 30 Meter hoch in 70 Jahren.