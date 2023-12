Teppich landet auf der B311

Die Polizei sucht die Besitzer eines Teppichs, der am Wochenende auf der B311 bei Obermarchtal (Alb-Donau-Kreis) lag. Der Teppich ist vermutlich mehrere tausend Euro wert, so die Mitteilung. Autofahrer hatten am Samstag den Teppich auf der Fahrbahn gesehen und die Polizei verständigt. Offenbar hatte zuvor jemand seine Ladung nicht richtig gesichert. "Er lag am Fahrbahnrand, es scheint niemand drübergefahren zu sein", sagte eine Polizeisprecherin. Den Besitzer erwartet aber nicht nur sein Teppich, sondern nach Angaben der Polizei wohl auch ein Bußgeld wegen mangelnder Ladungssicherung. Der Eigentümer habe sich noch nicht gemeldet, heißt es weiter. Wenn das so bleibt, wandert der Teppich ins Fundamt.