per Mail teilen

Die Gemeinde Essingen im Ostalbkreis will auf den Ortsdurchgangsstraßen weitgehend Tempo 30 einführen. Wie das Rathaus nach der Gemeinderatssitzung mitteilt, soll das bisherige Tempolimit von 50 km/h auch in den Teilorten Lauterburg und Forst reduziert werden, um den Lärmschutz zu verbessern. Entsprechende Anträge werden nun an das Landratsamt gestellt.