In der Ulmer Straße in Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) gilt bald eine Tempobeschränkung auf 20 Stundenkilometer pro Stunde. Das hat ein Sprecher dem SWR bestätigt. Die Stadt reagiert damit auf den Unfall am Ostersonntag auf der Straße, bei dem ein sieben Jahre alter Junge von einem Auto angefahren wurde und später im Krankenhaus starb.