Gut 100 Mitarbeiter der Deutschen Telekom haben sich nach Auskunft der Gewerkschaft ver.di am Dienstagvormittag zu einem Protestzug in der Ulmer Innenstadt versammelt. Bei dem inzwischen dritten Warnstreik im laufenden Tarifkonflikt sind auch Mitarbeiter des Standortes Weingarten dabei. ver.di fordert eine Lohnerhöhung um sechs Prozent. Außerdem sollen Auszubildende und Studierende in dualen Studiengängen 80 Euro mehr im Monat bekommen. In Ulm arbeiten rund 500 Menschen bei der Telekom und dazugehörigen Unternehmen.