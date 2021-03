Bei der Telefonseelsorge gehen während der Corona-Pandemie mehr Anrufe ein als sonst. Auch am Standort Ulm/Neu-Ulm laufen derzeit die Drähte heiß. Eine der Leiterinnen erzählt aus ihrem Alltag.

Einsamkeit, Angst, depressive Stimmungen - mit diesen Gefühlen werden Renate Breitinger, eine der Leiterinnen der Ökumenischen Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm, und rund 80 speziell geschulte Ehrenamtliche momentan regelmäßig konfrontiert. Sie sind erreichbarauch für Anrufer aus Heidenheim oder von der Ostalb.

SWR: Frau Breitinger, was sind derzeit die häufigsten Nöte, die Ihnen zu Ohren kommen?

Renate Breitinger: Die Anrufe, die jetzt eingehen, haben alle sehr viel mit Einsamkeit, Ängsten und depressiven Stimmungen zu tun. Es rufen auch viele Menschen an, die sich um ihren Arbeitsplatz Sorgen machen. Und es melden sich einige, die derzeit krank sind und nicht wissen, wie es mit ihrer Firma weitergeht, wenn sie wieder gesund sind.

Welche Hilfen oder praktischen Tipps können Sie derzeit geben? Denn die Ausgangsbeschränkungen können Sie ja nicht verändern.

Für Familien ist beispielsweise ganz wichtig, dass sie sich zusammensetzen und einen Plan entwerfen, wie sie die Zeit gut überstehen können. Und vor allem sollten alle in der Familie ihren Freiraum bekommen. Wir empfehlen, Rückzugszeiten, aber auch Zeit für gemeinsame Aktivitäten, festzulegen. Alleinlebenden empfehlen wir auch, Menschen anzurufen, zu denen sie schon lange keinen Kontakt mehr hatten. Es gibt ja im Moment ein gemeinsames Thema: das Coronavirus. Daran lässt sich immer gut anknüpfen.

Die Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge Ulm bekommen zurzeit mehr Anrufe als sonst. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/Daniel Reinhardt/dpa

Wie halten Sie und Ihr Team sich in diesen Zeiten bei Laune?

Wir sind natürlich genauso betroffen. Die Ehrenamtlichen kommen und leisten ihre Vier-Stunden-Schicht. Sie haben untereinander aber wenig Kontakt, höchstens telefonisch. Ich habe aber das Gefühl, dass sie alle guter Dinge ihren Dienst tun und damit persönlich noch keine größeren Probleme haben.

"Manchmal gibt es Situationen, in denen man gemeinsam lachen kann." Renate Breitinger, Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm

Gibt es eigentlich manchmal auch heitere Momente am Telefon?

Natürlich, manchmal kommt man innerhalb eines Gesprächs ja auch zu dem Schluss, dass man jetzt wieder fröhlicher geworden ist. Und manchmal gibt es auch Situationen, in denen man gemeinsam lachen kann. Es ist ja nicht so, dass plötzlich alles in dieses Grau eingetaucht worden ist. Ich glaube, es ist in den Gesprächen gut möglich, wieder Anknüpfungspunkte zu finden, die erheiternd sein können - für diesen Moment jedenfalls, wenn auch nicht für die Gesamtsituation.