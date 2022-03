Wer niemanden hat, um sich die Angst von der Seele zu reden, kann sich an die Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm wenden. Ganz anonym.

Rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche hat das Team von Claudia Köpf bei der Telefonseelsorge ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen. Seit dem 24. Februar rufen viele Menschen auch wegen des Krieges in der Ukraine an.